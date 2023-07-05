昨天是美國國慶日，喬治亞州最大城市亞特蘭大按照多年傳統，舉行了「10公里桃樹公路賽」（Peachtree Road Race），不過比賽卻發生烏龍事件，原先被看好奪冠的跑者竟然在終點線前「轉錯彎」，最後只得到第三名，損失獎金高達7千美元（相當於新台幣21萬8千元）。

根據美國有線新聞網（CNN）、Atlanta News First報導，這場經典路跑賽的去年冠軍、來自衣索比亞的女子好手泰斐利（Senbere Teferi）在4日的菁英組賽道中跑在領先位置，然而就在距離終點線只剩下幾公尺的時候，她卻犯下致命錯誤，跟著前面的巡護警車右轉並偏離賽道。

Heartbreak for Senbere Teferi as she takes a wrong turn meters from the finish line of the Peachtree Road Race. It cost her a second consecutive win in the Atlanta 4th of July 10k.@atln pic.twitter.com/vg40krYnHb — Fred Campagna (@FredCampagna) July 4, 2023

10K mistake costs 7K: Peachtree Road Race leader Senbere Teferi accidentally followed the motorcycle cop off the course right before the finish line! She ended up 3rd, costing here 7 grand in prize money. She knows the course, she won the race last year.

📽️ @11AliveNews @ajcprr pic.twitter.com/zAkP1BhFOR — Cody Chaffins (@CodyChaffins) July 4, 2023

泰斐利很快發現自己犯錯，趕緊回到正確路線，但這時原先跑在她身後的另一名選手特斯費（Fotyen Tesfay）已經直驅向前，一舉衝過終點線。最終特斯費以30分44秒的成績拿下冠軍，泰斐利則屈居第三。根據大會規定，冠軍可獲得1萬美元獎金，季軍則只有3千美元獎金，兩者相差約新台幣21萬8千元。

意外奪冠的特斯費事後接受媒體訪問，點出終點線的標示「不夠清楚」：「剛開始我想，他們（主辦方）昨天真的沒有交代終點在哪，然後我看到車子轉彎，接著終點標示出現在我眼前，於是我就往前衝了。」

主辦單位表示，泰斐利可能在比賽當下出現誤判，因此錯過終點：「作為主辦方，我們對於每一次的不完美感到失望，而這次的情況顯示我們還不夠好。」