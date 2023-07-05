韓國研究機構今日發布統計結果稱，近6年韓國大企業中國分公司銷售額縮水約13％，若剔除電池和半導體，銷售額降幅更是擴至40％左右。分析指出，中方曾採取的「限韓」措施給韓企在中國經營帶來影響，加上美中貿易摩擦、供應鏈緊張、俄烏戰爭等複合型危機接連不斷，拖累韓企對中業務。

韓聯社報導，韓國企業數據研究機構CEOSCORE就韓企500強中，有公布中國分公司業績的113家企業近6年來銷售業績進行統計，於5日發布統計結果。上述企業中國分公司去年銷售總額為111.0424兆元（韓元，下同，約合新台幣2.66兆元），較2016年下降13.1％。

而從統計結果中剔除近期在中國銷售激增的韓國電池和半導體製造商，韓國大企業中國分公司銷售總額則從2016年的117.23兆元縮水至2022年的73.4485兆韓元，降幅達到37.3％。

結果顯示，中國分公司銷售額降幅最大的是現代汽車。北京現代汽車的銷售額同期從20.1287兆元縮至4.9003兆元，降幅高達75.7％。同期，屬起亞分公司的江蘇悅達起亞汽車銷售額從9.7996兆韓元下滑至1.8835兆韓元，銳減80.8％。現代汽車和起亞中國分公司銷售額近6年縮至1／5水準。

而在三星電子方面，受到在中國的智慧手機和家電部門業績萎縮影響，同期銷售額從17.1236兆元下降43.5％至9.6798兆元。

報導指，與此相反，電池、半導體等業務在中國業績「喜人」。電池方面，韓國電池三巨頭LG新能源、三星SDI、SK on在中國業務增速迅猛。LG新能源去年銷售額達到12.8458兆元，較2016年猛增431.6％；三星SDI銷售額為5.425兆元，較6年前驟增483.5％；SK on去年業績也不俗，銷售額為2.0979兆元。

另在半導體方面，三星電子半導體西安公司和SK海力士中國分公司近6年來的銷售額增幅分別高達133.1％和151.5％。