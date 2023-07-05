荷蘭政府表示，手機、平板電腦和智慧型手錶妨礙學生學習，明年起將不允許在課堂上使用。

「越來越多證據顯示，手機在上課時會產生有害影響，學生注意力不集中，表現也受到影響。」

「因此，從2024年1月1日起，將不再允許把手機、平板電腦和智慧型手錶帶進教室。」

教育部長戴克赫拉夫（Robbert Dijkgraaf）告訴國會，希望此舉帶來「文化轉型」並提升學習。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120705

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