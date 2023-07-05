下跌的概念股方面，減速器、機器人概念股大幅回檔。食品、白酒等大消費板塊走弱，絕味食品觸及跌停。

總體來看，個股跌多漲少，兩市約2,900檔個股下跌。截至午間收盤，滬指報3,228.68點，跌0.51％；深成指報11,071.22點，跌0.53％；創指報2,219.5點，跌0.59％。

盤面上，小金屬、稀土永磁、存儲晶片概念股漲幅居前。減速器、中船系、一體化壓鑄板塊跌幅居前。

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