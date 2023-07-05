A股大盤5日早間維持弱勢震盪走勢，三大指數均小幅下跌。概念股方面，受到大陸即將在8月起限制鎵和鍺兩種半導體關鍵原材料出口，小金屬概念股再度衝高，雲南鍺業連兩日漲停，羅平鋅電漲停。另，地產股盤中異動拉升，電子城、金科股份漲停。