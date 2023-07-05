下跌的概念股方面，減速器、機器人概念股大幅回檔。食品、白酒等大消費板塊走弱，絕味食品觸及跌停。
總體來看，個股跌多漲少，兩市約2,900檔個股下跌。截至午間收盤，滬指報3,228.68點，跌0.51％；深成指報11,071.22點，跌0.53％；創指報2,219.5點，跌0.59％。
盤面上，小金屬、稀土永磁、存儲晶片概念股漲幅居前。減速器、中船系、一體化壓鑄板塊跌幅居前。
A股大盤5日早間維持弱勢震盪走勢，三大指數均小幅下跌。概念股方面，受到大陸即將在8月起限制鎵和鍺兩種半導體關鍵原材料出口，小金屬概念股再度衝高，雲南鍺業連兩日漲停，羅平鋅電漲停。另，地產股盤中異動拉升，電子城、金科股份漲停。
下跌的概念股方面，減速器、機器人概念股大幅回檔。食品、白酒等大消費板塊走弱，絕味食品觸及跌停。
總體來看，個股跌多漲少，兩市約2,900檔個股下跌。截至午間收盤，滬指報3,228.68點，跌0.51％；深成指報11,071.22點，跌0.53％；創指報2,219.5點，跌0.59％。
盤面上，小金屬、稀土永磁、存儲晶片概念股漲幅居前。減速器、中船系、一體化壓鑄板塊跌幅居前。
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