國民黨總統參選人侯友宜3日接受專訪時提到，確定兩岸關係穩定後，兵役就恢復4個月，未料隔日他強調目前並未反對兵役延長一年，他反對的是民進黨「3＋1兵役」政策，而恢復4個月役期須有前提，即為兩岸穩定和平，他當選後必致力於此，因前後重點不一引起議論。對此，前駐紐西蘭代表介文汲認為，侯不到24小時就改口，可能是來自美方壓力。若不接受美國意見，介文汲強調，包括訪美規格等都會受到影響，侯友宜無法得罪美國。

據《中評社》今日報導，針對侯友宜恢復役期說又改口一事，介文汲認為背後恐是感受到美方壓力。介文汲進一步解釋道，侯友宜提的這個好政見，對於爭取年輕人選票有很大幫助，而民進黨也不可能不清楚，現在推出兵役延長及3年讀書1年當兵的「3＋1」政策會失去很多年輕選票，因此推測是美國直接給民進黨的壓力。

介文汲推測，侯友宜提出把兵役改回4個月，恐嚴重違反美方對台灣的期盼，所以不到24小時就改口，恐怕是感受到美國的壓力。

而侯友宜此舉是否顯示無法走出自己的路？介文汲則坦言，以台灣目前的政治氛圍而言，確實如此。若不接受美國的意見，介文汲強調，不僅訪美規格會受到影響，包括2020大選期間王立強間諜事件，這些事情遭外界質疑是美國在背後主導，因此侯友宜無法得罪美國。