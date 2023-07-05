名主持人黃子佼上月因捲入「MeToo」性騷擾風波，上傳3支影片後就傳出自殘送醫，讓人擔心，而他的妻子孟耿如為此也辭退原本要開拍的戲劇，甚至是連本月起跑的個人展覽也可能不出席。今(5日)稍早，孟耿如的親姊孟耿希則在IG限動分享妹妹現身的影片，寫下「我的愛」，可見孟耿如面露微笑，狀態似乎調適得還不錯。

黃子佼上月送醫後，孟耿如第一時間便出來面對大眾，她強調就兩人認識交往的9年來，黃子佼一直努力在變好，希望多給大家正能量，至於過去的不堪往事，孟耿如哽咽說：「以前的事情還需要更多時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤」，隨後便傳出孟耿如為了照顧家庭，請辭了產後復出的第一部戲劇。

據知，孟耿如先前答應主演戲劇《省省吧，我家富貴發》，但在黃子佼出事後便請經紀人幫忙聯絡製作人湯昇榮，抱歉必須辭演，湯昇榮遺憾表示：「看她在那邊講我都哭了，很不捨，但尊重她所有的決定，希望她先好好把自己照顧好。」

孟耿如現身自己的展覽。（圖／翻攝自morgans1107 IG）

多才多藝的孟耿如，原定在本月8日於白石畫廊舉行「ARU幻夢星空」展覽，展期是7月8日至8月26日，原本計畫開展當天有開幕派對，但已經取消，至於孟耿如會不會到場？其經紀人表示：「耿如目前暫無公開的行程」，而孟耿如的姐姐孟耿希稍早「爆料」其實妹妹到了現場，並曬出孟耿如在藝廊的照片，她穿著白色上衣、藍黑色花紋短褲，久違露出燦爛笑容，也讓關心她的粉絲放心不少。

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