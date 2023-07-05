賴清德表揚績優村里長，感謝協助推動政策。（崔慈悌攝 )

副總統賴清德今天出席內政部主辦的資深績優村里長表揚大會，他形容基層村里長就像人體細胞，當他們表現傑出，里政發揮功能時，國家政策就能順利推動，並感謝所有獲獎者長期協助政府推動政策。

賴清德今天上午在內政部長林右昌陪同下，出席內政部主辦的「112年資深績優村（里）長、地方民意代表及民政人員表揚大會」，同一時間，國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲等都出席在台北木柵指南宮今舉行的「孚佑帝君成道1143周年大典」。

由於指南宮常務董事是前國策顧問黃承國，賴當選民進黨主席後，即提出排黑條款，被指是針對黃承國，賴今天未出席該活動，引發外界質疑英系與賴系是否仍有嫌隙。不過賴清德競選辦公室發言人陳世凱稍早已表示，賴的行程是早已安排，勿須揣測。

賴清德致詞時表示，首先他要代表總統恭喜所有得獎者，更要感謝大家在基層的無私付出。他說，醫學上最基本的單位是細胞，如果細胞健康，我們的身體就健康。在國家組織中，基層村里長就像人體細胞，當他們表現傑出，里政發揮功能時，國家政策就能順利推動。

他說，這3年多來的疫情，中央跟地方政府共同合作，進行防疫工作，其中，基層村里長也扮演非常重要的角色，在第一線協助解決民眾的問題及困難。村里內有人經濟困難或長輩無人照顧等情況時，村里長也發揮照顧弱勢的功能，展現台灣社會溫馨的一面，今日獲獎也代表村里民的肯定和鼓勵。

賴清德指出，每年台灣都會遭遇幾次颱風或地震，像是台南市有很多危險的地區或斷層帶，遇到颱風時必須撤離民眾，每年都會看見村里長、民政人員跟里民們進行防災演練，以應變災害的發生，發揮保護村里民的功能。

台灣65歲以上的長輩，占人口比例越來越高，如果這個趨勢不改變，2025年就會成為超高齡社會。他說，蔡總統在2016年上任後，就大力推動長照2.0，目前長照服務據點已從原先的700多處，增至1萬2千多處。他要藉此機會感謝村里長、地方民意代表等，對於政府推動長照2.0的幫忙。