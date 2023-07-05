新北市府出示文件證明2018年已將「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫水土保持計畫」及附件書圖全數檢還台電。（新北市政府提供）

為核一廠乾式貯存場水保計畫議題新北市府與台電互槓，新北市府今（5）日表示，對近日台電頻頻放話，說計畫在市府手上，台電不尊重專業，水保違規施工；不注重安全，水保計畫不改；不依照程序，水保不送核定；如今又說謊，請問台電送水保書圖進來有那麼難嗎？是不想送？還是不敢送？市府表示，請經濟部長王美花別再被台電矇騙，快督促台電送件給新北市府核定，若再不送件，將考慮發函幫部長催促送件。

市府指出，日前台電對外聲稱，當年水保計畫送到新北，新北市退回只有一紙公文，計畫在新北市政府手上。真相是新北市2018年就已發函將「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫水土保持計畫」及附件書圖全數檢還台電。為了核安，請經濟部立即依法院判決，督導台電送水保計畫，不要自我卡關，再栽贓給新北市府。

市府強調，台電申請了計畫不按圖施工，被查到了開罰不說，用違規現狀提出變更設計，對審查的專業要求視而不見，不改就是不改，還敢說送了13次，新北手上沒有書圖可以核定，是要如何依法院判決核定？

請王美花部長督促台電公司依高等行政法院3月分判決，盡速將水保計畫件送新北市府核定，並及早進場施工，不要再拖延、不要再自我卡關，也不要再栽贓給新北市府。