此次成分股納入12檔包括：聯電、華通、旺宏、永豐金、神基、文曄、欣銓、鈊象、致伸、臻鼎-KY、復盛應用、宏全等；成分股刪除12檔包括：宏碁、華碩、微星、國產、富邦金、國泰金、開發金、元大金、緯創、大聯大、神達、南茂等。

凱基投信分析，此次刪除的成分股包括4檔金融保險類股、5檔電腦及週邊設備類股、1檔電子通路、1檔半導體、1檔營建類股；新增的12檔成分股則平均分布在半導體、電子零組件、金融保險、電腦及週邊設備、電子通路、櫃買半導體、櫃買文化創意與其他類，調整後成分股總數維持30檔不變。

凱基優選高股息30ETF基金經理人顏良宇說明，此次定審剔除的12檔成分股，其原因包含個股獲利能力、品質指標（ROE／ROA）、下行風險未達篩選條件、未通過波動指標與股息指標、或未通過流動性篩選。

面對景氣轉折與市況變化，顏良宇指出，00915藉由成分股篩選以及一年兩次的定審機制，得以適時將經營績效下滑、穩定配息出現疑慮、股價潛藏下跌風險、甚至產業存在下行風險的個股，進行適當汰換，以維持成分股的競爭力。以此次剔除的金融成分股為例，存在今年股息配發水準趨弱的疑慮；新增的成分股，則是可望受惠AI低階製程訂單與疫後復甦題材的概念股。