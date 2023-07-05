戴德梁行董事總經理顏炳立今（5）日表示，平均地權條例修正案正式實施，這是在布下天羅地網，斷了各類產品的買氣，這應該是最末一波了；至於央行第5波第2戶貸款限縮，這是影響都已經不大了。

顏炳立表示，有人說，這是不是一個最後逃命波？應該是溫水煮青蛙！今年的格局，是價緩跌，不會是重挫，但量會縮。有人說2024年選完，房地產會不會上來？我說不會，因為房市手腳已經斷掉，你說，還會升嗎？

顏炳立表示，現在可以觀察到，有些建商用低首付來搶市，但是並沒有用，現在的市場，還是等量等價等買氣。

顏炳立表示，現在建商都很謹慎，只能丟一把，因此出手已非常保守。預期第3季，價量買氣，都會收斂。現在問很多建商老闆，他們手中存量都足夠，儘管土地有多誘惑人，他的子彈還是會留在都更整合上。誰會開出第一槍賣地？最近已有南部建商想賣地。

顏炳立表示，現在建商已經不再追價，預期第3季土地，價修10％，才會有買盤。第3季只有蛋黃區才會漲，以南港來說，儘管未來供給量大，但真正蛋黃區，只有5％不到。

在商用不動產市場方面，顏炳立表示，店面市場還是租金緩跌的走勢，依舊無量，除非價降20％，才見買盤，雖然人潮回復，但價還是沒起來；商務旅館則還是等待經營策略改變，再 土地再開發的利用價值，至於郊區飯店，則有降價求售，不過價降10％，才會有買氣。

另外豪宅市場，顏炳立表示，是有錢人的收藏品，可抗通膨、適合資金避險，還是以自用需求為主。總體來說，受平均地權條例修正案影響，要降價才會見量，因此去化時間會拉長。

顏炳立表示，目前資金行情已結束，難借膽。下半年，量縮比價跌更明顯。