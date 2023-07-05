近期因高雄市傳出有醫師違規開立苯巴比妥遭查處，引發家長憂心。行政院日前則表示擬將巴比妥類藥物納管，食藥署今日指出，已召開專家會議討論，初步決議將巴比妥及苯二氮平類之複方藥品列為第四級管制藥品，至於正式實施日期則由行政院核定後公告。

食藥署副署長陳惠芳表示，為加強管理巴比妥及苯二氮平類之複方藥品，已在6月27日召開管制藥品審議委員會，會中專家針對這兩類藥物建議參考世界先進國家的管理現況，決議將其納入第四級管制藥品管理。

陳惠芳指出，未來公告後使用巴比妥及苯二氮平類複方藥品的機構，需依規定申請管制藥品登記證，並於業務所處設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情形，並定期申報。

如機構業者欲使用巴比妥及苯二氮平類複方藥品進行醫藥教育研究試驗，陳惠芳說，需事前向衛福部提出使用管制藥品申請，經核准後始得使用。

食藥署補充，截至目前共完成全國7203家次管制藥品稽核，其中共有177家次違規，目前仍僅有高雄市出現3件苯巴比妥的醫療不當使用，至於其他違規樣態則是以簿冊未落實每日結存與記載、未定期申報收支結存等。