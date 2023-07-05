花蓮1名患有3高72歲池姓老翁（中），日前因髖關節疼痛就醫，原以為是舊疾復發，經檢查發現竟是心血管疾病所致，歷經1年半6次手術才撿回一命。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名患有3高72歲池姓老翁（中），日前因髖關節疼痛就醫，原以為是舊疾復發，經檢查發現竟是心血管疾病所致，歷經1年半6次手術才撿回一命；圖為其經手術在主動脈弓潰瘍放置主動脈支架後，保留左鎖骨下動脈的畫面。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名患有3高72歲池姓老翁，日前因髖關節疼痛就醫，原以為是舊疾復發，經檢查發現竟是心血管疾病所致，不僅腹主動脈瘤、胸主動脈潰瘍、頸動脈及冠狀動脈都塞住，主動脈瓣膜還重度逆流，醫師驚呼「等於全身血管都出問題」，歷經1年半6次手術才撿回一命。

池姓老翁早年置換人工髖關節，前年底因雙腿走路疼痛前往門諾醫院就醫，經骨科、神經外科醫師診斷，問題恐源自心血管疾病，由心臟血管外科醫師黃振銘接手治療後，發現老翁全身血管都有阻塞、狹窄問題，需手術修復且複雜度高，得先接受微創主動脈弓、腹主動脈支架置放手術，不過頸動脈阻塞部分，可能會在進行心臟手術中引發中風，因此需要先置放支架。

黃振銘坦言，很少遇到全身性血管阻塞的嚴重個案，老翁的主動脈、腹主動脈、胸主動脈都有問題，置放支架後發現其心臟瓣膜閉鎖不全，且心臟手術術前檢查時，又看到頸動脈及冠狀動脈嚴重狹窄且塞住，於是先請心臟血管內科醫師陳翰興置放頸動脈支架後，才能進行開心冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。

陳翰興指出，老翁主動脈瓣膜逆流程度大，開刀術前檢查也發現更多問題，包括頸動脈狹窄，在2側均狹窄情況下，很容易在開心手術時，因血液供應不足導致中風，於是進行2次手術，置放頸動脈支架，手術成功後，再交由黃振銘進行冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。

黃振銘說，由於老翁等同全身性血管均得重新修復，經內外科醫師攜手努力後，3月手術出院迄今，復原狀況良好，但還是需要回診、按時服藥追蹤及注意膽固醇指數，且老翁屬高風險族群，必須定期抽血檢查，低密度膽固醇應小於55mg／dL。

池姓老翁說，原以為自己只是單純髖關節疼痛復發，未料病情嚴重，起初抗拒手術，在其他病友鼓勵下，才決定勇敢動刀，歷經1年半、6次手術終於重拾健康，因慢性腎病變及術後出現急性腎衰竭，目前洗腎也從每周3次降為2次，未來將繼續保持少鹽、少油及少糖飲食，相信身體會愈來愈好。

此外，醫師也呼籲三高慢性疾病患者，如出現腳麻、腳痛、下肢水腫、背痛、胸悶、喘等症狀，建議讓心臟血管專科醫師評估是否有心血管疾病，才能及早診斷，及早治療。