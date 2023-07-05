天氣屢創高溫，民眾開冷氣抗暑又擔心荷包失血，台電表示，冷氣每調高1度就可以省電6％，建議平常開冷氣可以選「自動模式」，並將冷氣溫度設定在26到28度，可達省電效果。此外，若將出風口調整成往上吹、搭配電扇、早上出門拉上窗簾，以及用濕拖把拖地，都能夠讓室內快速降溫，縮短壓縮機運轉時間，成功省荷包。

台電近日在臉書粉專上分享吹冷氣省電的小撇步，包括將冷氣的出風口調成往上吹，可讓冷空氣散散布得更均勻，加速室內降溫，並搭配電風扇或循環扇使用，提升空氣流通速度，同樣也有讓室內下降更快的效果，藉此減少冷氣壓縮機運轉時間來省電。

台電表示，冷氣的模式採用「自動模式」，並將冷氣的溫度設定在26到28度，這樣是最省電的，因為冷氣每調高1度就可以省電6％左右。

台電提醒，白天出門可將窗簾拉上，避免太陽照射使室內溫度上升，因為若窗戶做好隔熱，至少可讓室內溫度下降3到5度，這樣下班回家開冷氣降溫速度會更快，進而達到省電的效果。

台電指出，用濕拖把拖地也可以幫助地板降溫，一但地板降溫，連帶著室溫也會很快降低，如此一來也能讓冷氣壓縮機的負擔減少，更能夠省電。此外，冷氣的濾網也要定期清理，以免上面累積過多的灰塵，會降低冷房效果。