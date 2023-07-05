家戶購屋比為每百戶有幾戶購屋，今年上半年台北市家戶購屋比1.2%、新北市1.6%、桃園市2.0%、台中市2.1%、台南市1.4%、高雄市1.5%，跟去年同期相比，桃園市減少最多，下降0.6個百分點，今年上半年家戶購屋比勉強保2，台中市超車桃園市，成為六都中買氣最強的都會區，但跟去年同期比也下降了0.5個百分點，新北市從去年2.0%下降到今年剩1.6%，買氣明顯不如過往。

郎美囡指出，今年有央行升息、央行房市管制、平均地權條例子法上路及經濟景氣不理想等四大干擾因素，六都在交易量及戶數成長的走勢顯示為同進退，桃園市上半年交易量減少最多、戶數又成長最多，一來一往造成買氣下降最為明顯，不過桃園市及台中市人口成長帶來市場動能，房市人氣比其他四都高，新北市人口多，成交量有一定水平，然而資金潮後諸多蛋白區價格走揚，2字頭的新大樓幾乎絕跡，買方購買力因央行升息及通膨減少，新北市買氣也顯著衰退。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，政府一系列健全房市政策企圖降低市場價格，買方基於這樣的市場氛圍對價格修正有很大的期待，但國內資金充沛，民間仍有購屋需求，促使房價修正有限，買方等不到認知的價格持續觀望，導致各區域的買氣都走弱。