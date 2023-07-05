王力宏、李靚蕾於美國申請離婚獲准，不過傳出王力宏是起訴離婚原告，需替李靚蕾負擔百萬律師費，又爆出女方依離婚協議書取得龐大財產，於美國訴訟中另外要求逾千萬美金，對此，李靚蕾委任律師發出4點聲明反駁：「捏造事實欺壓受害者，天理不容」。

王力宏結束與李靚蕾8年婚姻，據美國法律規定，由於王力宏是起訴離婚原告，須負擔對方訴訟律師費用，粗估超過新台幣百萬，對此，李靚蕾律師陳建州指出實情非如媒體報導，而是因為王力宏是原告，才需要負擔律師費用，對此，王力宏律師葉偉立強調紐約法院並無認定男方在離婚有過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准，接著暗指：「很遺憾有人一直將過錯全部推給他方」。

律師葉偉立接著指出：「李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美金的鉅額主張，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回」，對此，李靚蕾律師律師陳建州發出4點聲明反駁，指出王力宏作為過錯方，必須賠償承擔李靚蕾因為他的過錯而產生的律師費用，這是法院白紙黑字寫明的事實。

律師陳建州強調李靚蕾並未因為離婚取得任何財產，就連王力宏當年道歉文提及「你們住的房子我會過戶到你名下」，如今那棟房子依然在男方名下，對於「美國訴訟中另外要求逾千萬美金鉅額」的主張，他點出真實原因是王力宏先生於2022年7月6日美國官司敗訴後，不僅提出上訴，還提起不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請。

律師陳建州提出反駁後怒斥：「王力宏先生方才在聲明當中，公然說謊，扭曲事實的行徑，已經觸法。過錯方竟然還可以這麼囂張的公然造謠，捏造事實欺壓受害者，天理不容」，可見雙方至今仍是各執一詞。

★李靚蕾律師陳建州聲明：

「對於王先生連訴訟的事實和法律的判決都能顛倒是非黑白，做出這麼荒唐的莫須有的指控，實在感到不可思議。如果連司法的事實都能夠捏造，世界上就沒有正義可言了。

1. 首先，王力宏先生和李靚蕾小姐是合意協議離婚，雙方於2019年簽署離婚協議後，共同提交美國法院，近日獲得美國法院准許。

2. 美國法院判決，王力宏先生作為過錯方，必須賠償承擔李靚蕾小姐因為他的過錯而產生的律師費用，這是法院白紙黑字，寫明的事實，無庸置疑，不容任意扭曲。

3. 由於李靚蕾小姐至始至終都主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，所以李小姐並沒有，因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產（就連王先生於2021年12月20日左思右想的道歉文當中，所稱「你們住的房子我會過戶到你名下」，那棟房子，現今也依然在王先生的名下，並沒有過戶給李小姐）。

4. 李靚蕾小姐也從來沒有「於美國訴訟中另外要求逾千萬美金鉅額」的主張。「本件審理時間不斷延長」的真實原因，是因為王力宏先生於2022年7月6日美國官司敗訴後，於2022年8月5日向美國法院提起了上訴，並於2022年8月31日向美國法院提起了不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請。

王力宏先生方才在聲明當中，公然說謊，扭曲事實的行徑，已經觸法。過錯方竟然還可以這麼囂張的公然造謠，捏造事實欺壓受害者，天理不容。」

★王力宏律師葉偉立聲明：

很遺憾有人一直將過錯全部推給他方。王力宏先生在紐約法院提起離婚獲准，法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准，王力宏非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾。

反倒是，李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美金的鉅額主張，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回。紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因，另關於家人的費用，紐約法院判決指出，由台灣法院作最終決定。