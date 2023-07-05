內政部空中勤務總隊今（5）日起，於考選部國家考場藝文走廊舉辦「空中救災職人」展覽，空勤總隊為全台唯一的公務航空機關，肩負空中救災、救難重責，而救災工作不時遭遇惡劣天候、環境，空勤機組人員多是冒著生命危險執勤，希望透過宣導，提高民眾對災害的認知與自我保護意識。

「空中救災職人」展覽主要是介紹空勤總隊執行救災任務的危險與艱辛，希望提醒民眾能提高自我安全意識、遠離危害，並避免濫用救災資源，現場展示同仁執勤及訓練等動靜態照片，機組員經常在惡劣天氣或困難地形下執行任務，面對瞬息萬變的環境，必須立即做出判斷，以因應緊急救災的需求。

空勤總隊總隊長井延淵指出，機組員經常在惡劣天氣或困難地形下執行任務，面對瞬息萬變的環境，必須立即做出判斷，以完成緊急救災任務。空勤總隊嚴格要求紀律及飛行訓練，曾獲得111年公務人員傑出貢獻獎團體獎，並表達肯定與感謝全體同仁冒險犯難、不畏艱辛的完成救災任務。

展覽活動自即日起，至8月16日下午5時止，歡迎民眾至考選部國家考場藝文走廊參觀。