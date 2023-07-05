疫情解封後，開啟國際交流，花蓮縣府與農會4月赴新加坡行國際食品展，並拜會當地通路商，協助推廣花蓮農特產品，近日吉安鄉農會刺五加茶、瑞穗鄉農會柚花茶於新加坡著名百貨高島屋食品展上架；吉農總幹事張德奇表示，先試水溫，首批150盒刺五加看市場反應，瑞穗農會總幹事黃盛皇也說，希望讓新加坡認識瑞穗的柚子，帶動其他產品。

縣長徐榛蔚說，花蓮縣政府致力於推動在地農特產品於國際市場銷售和宣傳，今年度4月間首次參加新加坡食品展，並主動拜會當地通路商，為花蓮農特產品開拓國際市場提供了寶貴的機會，也打響花蓮優質農產品牌。

新加坡高島屋百貨公司Takashimaya Shopping Centre是當地著名的百貨公司之一，提供多種類型的商品給消費者選擇，本次於高島屋百貨公司商場上架產品，包含吉安鄉農會刺五加茶及瑞穗鄉農會柚花茶，顯示花蓮縣農特產在國際重視健康保健的趨勢下，獲得消費市場的肯定。

張德奇表示，透過貿易商引進，首批15盒，介紹來自花蓮的農特產，受到當地消費者青睞，這是第一次引進新加坡百貨販售，因為要符合當地食品規章，未來若要過去更多食品，現在還在修改規章，先試水溫，但吉農有信心。

黃盛皇則說，前兩年到新加坡賣過柚子鮮果，因為疫情期間運費比較高，後來就中斷，希望藉由柚花茶上架開始推動，讓新加坡那邊認識瑞穗的柚子，帶動其他產品。

縣府說，新加坡駐外代表梁國新和台灣貿易中心主任吳宜玲，在花蓮團隊拜訪新加坡時給予當地資訊的協助，讓首次前往新加坡參展和通路商拜訪的花蓮團隊所推出的花蓮農特產品獲得新加坡通路商的青睞，會持續與外貿協會，農民團體、農企業合作，讓更多花蓮農特產品走進國際。