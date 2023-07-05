今天早上《華爾街日報》刊登民進黨總統參選人賴清德投書，強調「四個支柱」帶來台海的永續和平與國家的繁榮，並稱「沒有先決條件」下不排除兩岸對話。立法院民眾黨團總召邱臣遠回應，是否講給華府官方聽，化解對其台獨立場及賴清德能否維持兩岸現狀及台海和平的疑慮？

邱臣遠分析，賴清德這篇投書內容，是否與先前傳出外預計在8月參加巴拉圭新總統潘尼亞就職典禮時，並於美國停留之訪美行有關？是否講給華府官方聽，化解對其台獨立場及賴清德能否維持兩岸現狀及台海和平的疑慮？

邱臣遠表示，賴清德先前為了拉攏中間選民，將「抗中保台」調整成「和平保台」，但賴清德的發言仍然是衝突對抗成分，甚至為了選舉，將兩岸經貿議題上升成政治化抗中、去中的抹紅在野黨的攻擊。

邱臣遠指出，賴清德提的全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作、兩岸維持和平現狀，這一直與民眾黨及民眾黨主席柯文哲訴求相近，柯對內對外有一致性發言，那賴清德及民進黨為何要扭曲抹紅柯主席及民眾黨呢？

邱臣遠最後呼籲賴清德務實理性、跳脫藍綠來面對兩岸僵局，並用其標榜當過立委、台南市長、行政院長、副總統的資歷，提出解決之道，而不是口號治國，或是選前選後不同人，畢竟是要競選國家領導人。