女星洪曉蕾傳出因扁桃腺嚴重發炎，人在西班牙緊急插管治療，讓人驚訝扁桃腺發炎竟會如此嚴重。胸腔科醫師蘇一峰表示，扁桃腺若急性發炎到極為嚴重時，需要緊急開刀插管或清創，若必要時，可能需要以手術切除扁桃腺，以免扁桃腺過於腫大、壓迫呼吸道，以利搶救性命。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰今天（5日）受訪時表示，扁桃腺位於口腔內，是人體免疫系統的守門員，可協助抵禦外來病原體，當人體接觸到病毒或是細菌時，常會出現發炎症狀，是人體對抗病原體的現象。

他並表示，扁桃腺是人體免疫系統的守門員，尤其人在孩童時期，身體尚未能辨識、抵抗病原體，扁桃腺就扮演防禦系統中極為重要的角色，但隨年紀增長，身體的其他免疫系統會取代扁桃腺的免疫功能，因此年紀越大，扁桃腺的效益也越弱。

蘇一峰表示，有些人因年幼時常扁桃腺發炎，會使其扁桃腺過於敏感，成年後容易反覆發炎，若腫脹到壓迫呼吸道，會使人呼吸困難；此外，若扁桃腺發炎感染其附近的器官組織，會出現化膿等症狀，也危害生命，因此這時除了緊急開刀引流、清創，並插管維持呼吸順暢外，有時會緊急開刀切除扁桃腺。

至於切除扁桃腺對健康的影響，蘇一峰表示，相較於幼童，成年人較不需要扁桃腺這一免疫器官，因此成年人若反覆的扁桃腺發炎腫脹，甚至本身扁桃腺已大到會壓迫呼吸道、導致睡眠呼吸中止症，且年紀已達40、50歲，就會建議開刀切除扁桃腺。

至於扁桃腺切除手術，他表示，一般約1小時完成，多數採全身麻醉，住院2天左右，需要2~3周的恢復期。