美國一聯邦法院法官周二（4日）發布命令，限制政府高官為了管制社媒平台內容，而與社交媒體公司接觸。美媒指出，這一重大決定恐會削弱美國政府打擊有關健康和其他問題的錯誤信息的努力。

綜合美國媒體報導，美國路易斯安那州和密蘇里州的共和黨籍總檢察長早前提出訴訟，指控拜登政府試圖壓制批評者聲音的做法太過分。他們聲稱，政府官員擔心質疑疫苗或顛覆選舉的貼文影響輿論，並鼓勵社媒公司嚴格審查貼文內容。

路易斯安那州聯邦法官周二裁定，禁止部分政府部門，包括聯邦調查局（FBI）、國務院、司法部、疾病管制暨預防中心（CDC）、白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）等， 「基於任何方式敦促、鼓勵、施壓或誘導刪除，為刪除、壓制或減少包含受保護言論自由的內容」，而與社媒公司進行接觸。

路州聯邦法官周二的命令，恐對美國憲法第一修正案產生重大影響，對圍繞網絡言論界限範圍的激烈法律鬥爭是一項重大進展。

路州聯邦法官的決定對共和黨人來說，是一次勝利，他們經常指責臉書、推特和YouTube等社媒網站，不成比例地刪除右傾內容，有時甚至與拜登政府合作。民主黨人則認為，這些平台未能充分監管錯誤信息和仇恨言論，導致包括暴力等危險的後果。