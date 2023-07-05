為讓民眾順利通過客語認證，營造客語友善環境，苗栗縣府文化觀光局7月22日起開辦客語能力初級、中高級、高級認證研習班，課程免費，歡迎有興趣的民眾「共下來上課」，相關報名資訊請至文觀局官網查詢。

縣長鍾東錦表示，「多一種語言，多一種能力」，苗栗縣18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，客家人口有62.5％，縣府致力推動客語為通行語計畫，獲客委會評核為推動客語為通行語成效績優單位，屢創佳績。

除公部門全力投入外，也期望民間企業及民眾一起加入，讓「講客」成為日常，共下打造「客家就係生活，生活就係客家」的當靚苗栗。

文化觀光局長林彥甫說，為營造客語友善環境，提高縣民客語能力，鼓勵縣民參與客語能力認證，開辦初級、中高級及高級客語認證研習班，上課地點為文化觀光局1樓會議室，聘請教育部推展本土語言傑出貢獻獎得主徐煥昇老師講授初級及中高級課程。

初級上課日期為8月2日及8月9日共6小時，早上9點到12點，報名受理時間到7月29日。中高級上課日為7月27日、8月3日、8月10日、8月17日共12小時，下午13點30到下午16點20分，報名受理至7月24日。

高級研習班則聘請本縣唯一通過客語高級認證的謝素華老師講授，上課日期為7月22日上午8點30到12點30分共4小時，報名受理至7月19日，課程全程免費，歡迎民眾踴躍線上報名，報名網址為（https://forms.gle/wXkkSiYyV5jCZf3t8 ），初級研習班有問題請洽客家事務科陳小姐（037-352-961分機317）、中高級及高級研習班有問題請洽劉小姐（分機317）。

另外，縣府今年訂定客語能力認證獎勵計畫，凡設籍本縣的縣民中級認證合格者每名核發1000元，中高級合格者核發1500元，高級合格者核發3000元，歡迎大家共下來講客。