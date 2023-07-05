服貿重啟談判聲音近日再起，民進黨昨日發文指出，開放服貿後，大量中資可以輕易進入台灣，設立外送平台，將衝擊台灣外送人員的薪資與權益。時代力量發言人余佳蒨批評，勞權不是選舉提款機，面對外送員風險與問題，執政黨長期漠視，遲未提出專法草案版本，現在難道又是選舉到了才突然想起來？

余佳蒨表示，中國在疫情後，大量勞工失業，很多人轉而投入外送員的工作，擠壓原本外送員的權益，中國無法可管，但可惜的是，台灣亦然。外送員權益至今仍未有一個完整法規給予保障他們的工作權益，從「假承攬、真雇傭」的勞資糾紛到籌組工會等。

余佳蒨指出，時代力量為外送員爭取權益不遺餘力，在國會推動《外送平台管理暨從業人員權益保障法草案版本》，更大力支持外送員組工會。余佳蒨呼籲，手握國會多數的執政黨，若真的有心亡羊補牢，就請在第十屆最後一個會期，提出修法版本並儘速排審通過，給予外送產業最大程度的保障。