雲林縣褒忠鄉農會引進「自走式堆肥撒布車」，作業速度為人工施肥的8到10倍。（張朝欣攝）

近期為雲林縣蒜頭、花生、紅蘿蔔等作物施用肥料季節，為幫助農民紓緩缺工問題，褒忠鄉農會5日引進「自走式堆肥撒布車」，協助農民噴灑肥料，不僅省工省時，更配合政府淨零排碳政策，使用科技公司、生產合作社堆肥場的有機質肥料，兼顧農業生態，由於反映良好，東勢鄉農會將於8月跟進。

「自走式堆肥撒布車」由國人自行開發，全自動化設計是農地施肥利器，5日在褒忠鄉農田示範施肥，撒布車行經之處肥料均勻噴撒在田地，1甲地很快就完成作業，讓農民直呼「省工又省錢，真的太棒了！」，以前都要自己或請工人一包包下肥，有了撒布車，可以在田邊翹腳泡茶。

褒忠鄉農會總幹事吳金元說，天氣炎熱，農民頂著太陽下田揮汗如雨，非常辛苦，加上近年農業缺工問題嚴重，一些老農請不到工人，只能拖著年邁身軀自己下田，撒布車既能解決缺工問題，又可增進施肥效率，配合有機質肥料的使用，環保且促進循環經濟，更符合政府目前積極推動的減碳工作。

泰霖生物科技有限公司董事長張國庸提到，「自走式堆肥撒布車」作業速度為人工施肥的8到10倍，1公頃農地約需10公噸有機肥，撒布車約20分鐘就能完成下肥，且噴灑面積寬廣平均，農民不須再下田翻土攪勻，大大減輕勞力付出，農業自動機械化是未來趨勢，也是吸引青年投入農耕的誘因之一。

張國庸指出，撒布車可解決大面積農地施肥需要大量人力問題，使用泰霖生物科技公司的有機質肥，還可申請政府補助，讓農民省錢又有優質有機質肥施用，不僅提升農作物品質，肥分足夠也能避免農地地力衰退，環保且兼顧農業生態，可說是一舉數得。