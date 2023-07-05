大陸外交部副部長孫衛東4日與韓國外交部次官補（部長助理）崔泳杉在北京舉行磋商。孫衛東強調，台灣問題純屬中國內政，一個中國原則事關中韓關係政治基礎，敦促韓方務必恪守和踐行。崔泳杉回應稱，韓方自韓中建交時起始終尊重一個中國原則，將繼續堅持這一立場。

大陸外交部消息稱，雙方就中韓關係坦誠、深入溝通。雙方一致認為，中韓是搬不走的近鄰和分不開的合作夥伴，保持兩國關係健康穩定發展非常重要，符合雙方共同利益。雙方同意秉持建交初心，面向未來，相向而行，共同推動中韓關係早日克服當前面臨的困難，重回健康發展軌道。

消息指，孫就台灣等涉中方核心和重大利益問題闡明立場，強調台灣問題純屬中國內政，一個中國原則事關中韓關係政治基礎，敦促韓方務必恪守和踐行。崔強調韓方自韓中建交時起始終尊重一個中國原則，將繼續堅持這一立場。

雙方還就朝鮮半島形勢、區域合作等共同關心的問題交換了意見。消息稱，雙方一致認為，這次磋商是富有建設性的，商定繼續加強兩國之間的政治外交溝通。