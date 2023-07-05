公路局第2區養護工程處苗栗工務段，為辦理台61線111公里處橋梁復建工程，7日上午9點起至下午5點止，管制車輛通行，屆時將封閉赤土崎至白沙屯南下主線道路段（108公里處＋800至112公里處＋400），用路人若行駛南下路段，請在台61線赤土崎匝道匯出，行駛側車道至白沙屯匝道再接回主線道。

公路總局指出，本次封閉改道施工，是為改善台61線111K＋271橋梁復建工程，以提升用路人車通行安全；另為降低施工管制影響，特別避開每日上班尖峰時段，延後每日早上9時方開始封閉管制，並將派員於匝道以人員指揮引道方式加強車流疏導，請用路人車行經工區務必減速慢行，並依相關施工標誌規定行駛。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。