文化成年禮金自6月6日開放領用至今1個月，領取人數達62萬人，抵用金額破2億元，其中表演藝術產業總計賣出1.5萬席，抵用金額達到2600萬元。
文化部表示，成年禮金「青年席位」由國表藝三場館、各縣市表演場館及表演團隊共同響應，青年購買青年席位演出節目，以成年禮金點數全額支付，即可以5折或5折以下優惠價格購入演出票券。目前推出的節目相當多元且包含許多熱門演出，如目前票數已所剩不多的全本音樂劇《貓》、《丞相，起風了！》、《叫我林彩香！》、《職男人生3-達成激笑》等。
文化成年禮金自6月6日開放領用至今1個月，領取人數達62萬人，抵用金額破2億元，其中表演藝術產業總計賣出1.5萬席，抵用金額達到2600萬元。
文化部表示，成年禮金「青年席位」由國表藝三場館、各縣市表演場館及表演團隊共同響應，青年購買青年席位演出節目，以成年禮金點數全額支付，即可以5折或5折以下優惠價格購入演出票券。目前推出的節目相當多元且包含許多熱門演出，如目前票數已所剩不多的全本音樂劇《貓》、《丞相，起風了！》、《叫我林彩香！》、《職男人生3-達成激笑》等。
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