綠島大火蔓延至牛頭山，山區種植大面積富含油脂的野菠蘿，綠島鄉長謝賢裕下令開闢防火巷救火。（空勤總隊提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東綠島觀音洞昨凌晨傳出雜草火警，受西南風吹拂助長，當天上午再度復燃，火勢迅速往牛頭山蔓延，空勤總隊出動直升機協助搶救，鄉長謝賢裕也下令開闢防火巷灌救，直至今凌晨，火勢大致撲滅，無造成人員傷亡。

綠島鄉觀音洞防風林大火昨上午10點時全面復燃，且有擴大延燒現象，燃燒面積估約13公頃，台東林管處申請空中滅火任務。空勤總隊台東駐地第三大隊第三隊接獲通報，派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-704號機區分2架次，分別投水22公噸及10公噸。

大火燃燒範圍從柚子湖、自來水廠、觀音洞一路延燒至環島公路，並持續往牛頭山方向蔓延，加上山區種植大面積野菠蘿，葉片富含油脂，火勢恐一發不可收拾，綠島鄉長謝賢裕便下令開闢防火巷救火。

謝賢裕說，此處多為私有地，森林打火隊不敢貿然開闢防火巷，我認為應以救災為要，要求隊員即刻挖出防火巷，減少火勢燃燒擴散面積。

經地面和空中全力灌救，火勢在今凌晨大致撲滅，現場留有消防人員處理局部殘火，至於起火原因及燃燒面積還有待相關人員進行火調鑑識。