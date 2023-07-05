保險公司經常在抱怨，在事故發生之後，許多電動車無法修復或難以評估輕微的電池組損害，迫使他們不得不去報廢里程數仍低的電動車。而這也導致EV保費的走高，並降低現行電動車的價值。

電池常常構成電動車成本的半數，Thatcham也發現，在僅使一年過後，更換電池的成本，往往高過該車的二手價值，讓更換電池顯得較不划算。

汽車風險研究Thatcham的引擎研究主管Adrian Watson說，在一場交通事故過後，對於保險商來說，理想情形是，能取得電動車健康狀況的數據，在修復和報廢之間做出正確的決定。

但是現實狀況並非如此，公司無法真正瞭解到電池的健康狀況。

英國目前路上僅有1.65%的汽車是電動車，但Thatcham說，電動車相關的保險索賠已經比燃油車高出25.5%，而且維修時間長過14%。

由於存在火災的風險，受損待修的電動車，存放地點距離其他物體至少要遠離15公尺。所以，一個能停放100輛燃油車的場所，在安全隔離空間的考量之下，僅能停放兩輛電動車。此也增添了成本費用。