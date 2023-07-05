台灣人口正在快速老化當中，根據衛福部統計，目前約有82萬人有長照需求，長輩的照護問題需要被重視，許多老人因為失能，必須長期臥床，但在現今社會中照顧人力缺乏，若是翻身頻率過低，老人家就容易得到「褥瘡」，除了會進一步發生感染，也增加照顧者困難。這種情況下，若是在長照領域中運用智慧科技，不僅能更有效率且精準的服務，也能減輕照護負擔，為家中長輩帶來老年生活的全新希望。

【長照路遙誰給力】智慧長照超前部署！長輩在家跌倒靠他們拯救 久臥病床不褥瘡一招預防

走進公寓內，映入眼簾的是一座簡易電梯，這是許先生特別設置給爸爸使用的。他回憶起爸爸的一生，年輕時務農，中年後來到台北打拼，但退休後身體卻逐漸退化須要臥床，許先生說，當時高齡９０歲的爸爸使用了社會局補助的氣墊床，沒想到躺了一年多身體開始出現褥瘡，不僅洗澡非常疼痛，也讓爸爸的心情漸漸變的壓抑，讓身為照顧者的許先生感到相當無助。

高齡９０歲的長輩出現褥瘡，痛苦不已。(圖/ 樂安康自動翻身氣墊床 提供 )

身為家中大哥的許先生，要照顧爸爸又要工作蠟燭兩頭燒，後來孝順的女兒在因緣際會下發現了自動翻身氣墊床，幾個月過去，爸爸的健康及生活品質開始有了大幅改變。樂安康自動翻身氣墊床的發明者洪薰華說，自己曾經是安養院負責人，為了避免老人家出現褥瘡，每天晚上都必須定時幫長輩翻身，卻常常因為打斷老人家睡眠而挨罵，才慢慢研發出了自動翻身氣墊床。

洪先生說，要讓褥瘡消失就要先把壓力拿掉。(圖/侯釋永 攝)

洪先生說，要讓褥瘡消失就要先把壓力拿掉，他拿100公斤的老人來比喻，每當翻身到90度時，身體承受的壓力就是0，但這樣的角度卻容易讓老人家不小心跌下床，因此決定將氣墊床的翻身角度設定為70-80度，另外，他認為醫院兩小時翻身一次太久了，現在有了自動翻身氣墊床可以自行設定時間，這樣一來不僅能讓褥瘡更快康復，老人家也能睡得更安穩。

氣墊床的翻身角度設定為70-80度，讓老人家也睡得更安穩。(圖/侯釋永 攝)

長期臥床的患者，四肢關節處容易產生褥瘡，嚴重時還可能造成全身感染。對此，萬芳醫院整形外科王先震醫師表示，褥瘡可依照嚴重程度分為四級，第一級僅是皮膚有點紅腫，第二級會從紅腫變成傷口，但這兩個分級的病患只需要勤翻身、塗藥膏及換紗布，傷口就能自行癒合，不過，到了第三級，因為皮膚下方的脂肪和肌肉受到壓力影響，已造成多層組織壞死，這時候就必須到醫院實施清創，若是嚴重到變成第四級，骨頭已經出現外漏的現象，就必須使用手術治療，若照顧不當還可能導致骨髓炎甚至敗血症，不可不慎。

萬芳醫院整形外科王先震醫師表示，褥瘡可依照嚴重程度分為四級。(圖/長照路遙誰給力)

照顧不當可能導致骨髓炎甚至敗血症。(圖/長照路遙誰給力)

要讓褥瘡能夠復原，除了減少壓力外，正確的清潔和換藥能幫助傷口減少細菌感染，有好的營養及翻身技巧也是相當重要。另外，醫師也建議照顧者，在翻身時要先使用被單將病人抬起，再向著另一側做翻身動作，才不會導致老人家身體被過度拉扯。最後他感慨的說，我不期望家屬有過多的幫忙，只希望能借助社會及國家的力量，來照顧失能的病患，這樣一來，才能真正解決長照所面臨到的種種困難及挑戰。