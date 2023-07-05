聯合國世界氣象組織（WMO）今天警告各國為「聖嬰現象」（El Nino）的影響做好準備；這種引發全球升溫的氣候現象很可能持續到2023年底。

聖嬰現象是一種自然發生的氣候模式，通常與全球氣溫升高有關，也可能導致一些地方乾旱、一些地方降下大雨。這種現象平均每2年到7年發生一次，每次通常持續9到12個月。

法新社報導，世界氣象組織宣告，聖嬰現象已經出現，且有9成機率會持續到2023年下半年。上次聖嬰現象發生在2015年至2016年。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）警告：「聖嬰現象發生，會讓創紀錄高溫、在世界許多地區及海洋引發更多極端炎熱事件的可能性大為提升。」

世界氣象組織表示：「（這波聖嬰現象）預計至少是中等強度。」

世界氣象組織指出，聖嬰現象讓全球氣溫變暖的效應，通常會在開始之後的一年內最為強烈，以目前這一波聖嬰現象來說，可能會在2024年。

聖嬰現象通常與南美洲南部、美國南部、非洲之角（Horn of Africa）和中亞部分地區的降雨量增加有關；另也可能導致澳洲、印尼、南亞部分地區、中美洲和南美洲北部出現嚴重乾旱。

2020年至2023年初，全球受到異常持久的「反聖嬰現象」影響，共持續了3年。

反聖嬰現象的降溫效應暫時緩解了全球氣溫不斷上升的趨勢，但過去8年仍是地球有紀錄以來最暖的一段時間。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）