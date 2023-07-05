碇內國中同學王韋蘋（前排右二）勇奪導覽達人競賽中學組優等獎。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

深美國小同學陳品儒（左二）勇奪導覽達人競賽小學組佳作。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

108課綱已施行多年，除一般傳統學科外，藝術等課程亦受重視。基隆市政府為實踐「藝術即生活」的目標，也鼓勵學校師生多參與相關競賽。教育處表示，今年第 14 屆的「廣達游藝獎」，在學校部分由深美國小奪得遊藝亮點獎的肯定；導覽達人競賽則是由碇內國中王韋蘋榮獲中學組優等獎，深美國小陳品儒得到國小組佳作的佳績，累計8年均創佳績。

教育處表示，本次獲頒遊藝亮點獎的深美國小，是從全台22縣市262學校單位中脫穎而出，贏得典範學習的肯定。校長陳建文表示，深美國小的教學精神是「一個都不能少」，一路從課程規畫、展覽籌備到校內宣傳，一直鼓勵全校親師生，一起投入學習，透過展覽得到不一樣的啟發，將藝術落實在現實，為生活帶來美感、創造藝術的目標。

另外「導覽達人競賽」總決賽，由來自全台與海外共1515位選手同台較勁，經過競爭激烈的賽事比拚後，基隆有2位優秀選手獲獎。榮獲優等獎的碇內國中王韋蘋，對於畫作的瞭解深入，以穩健自然的台風，深獲評審的高度肯定。

比賽前深美國小校長陳建文（右三）、碇內國中指導老師李孟龍（左一）以及與選手深美國小陳品儒（右四）共同打氣合影。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

碇內國中及深美國小兩校師生共同備賽加強練習，由深美國小老師簡名辰（左上）指導深美國小陳品儒（左）及碇內國中王韋蘋（右一）。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

王韋蘋分享，從7年級開始參加導覽的培訓，但因小學時曾練了3年的朗讀，改不了字正腔圓的說話方式，從首次參賽的跌跌撞撞，經過1年的努力調整，第2次贏得佳作；第3次參賽則獲得優等。並感謝老師與同學的鼓勵，看到自己一次次的進步，也為自己感到驕傲與滿足。

而獲得佳作的深美國小陳品儒則提及，喜歡大家聆聽我導覽時，那專注且富有興趣的表情，培訓過程中，感謝有夥伴跟老師一起互相鼓勵，才能有機會將藝術家的知識分享出去，讓更多人了解美麗畫作背後的故事。

兩位導覽達人的指導教師，碇內國中李孟龍及深美國小簡名辰兩位老師也感到於有榮焉，兩人皆利用共備社群，進行跨校交流學習，由基隆女中，中正、信義、正濱、碇內國中，以及正濱與中和國小七校老師，一同培訓參賽學生，以跨年段、跨校混合分組的方式，讓學生能從互動中學習，深度的去瞭解詩畫的創作，與夥伴共同學習成長。

教育處指出，基隆市辦理「廣達游於藝」活動，除了在校園巡迴展活動有著豐碩的成果外，在「創意教案」競賽方面，也累計獲有2項首獎、2項佳作；而在「導覽達人」競賽的項目中，也已有7年得到首獎，歷年累計獲得10項首獎、7項優等、22項佳作、1項行政推手獎。基隆市的師生透過踴躍參加各項競賽，在舞台上發光發熱，把藝術精神落實到生活與教育中，也讓孩子學習更豐富。