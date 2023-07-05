因應人力、物價調漲，北市5日起公布調整「台北市動物之家服務收費標準」。（北市動保處提供／張芷瑜台北傳真）

因應物價、人力上漲，動物收容及各項服務成本也提高，北市5日起公布調整「台北市動物之家服務收費標準」，北市動保處表示，服務價格皆調整，如飼主辦理「不擬繼續飼養動物」的費用，一般照顧收容費由4800元提高為8500元，特殊照顧收容費則由1萬元提高為1萬4000元。

動保處表示，「台北市動物之家服務收費標準」自2017年8月2日發布至今已逾五年未調整收費，為照護動物，逐年增加駐點獸醫師與動物照護人員，加上人工、飼料等物料成本大幅增加，且因應全國實施零撲殺政策而增加動物收容日數，2018年至2020年間北市動物之家平均收容天數已高達88.82天。

動保處表示，因為上述原因，重新計算飼主不擬繼續飼養家中寵物時，應負擔送交收容所後的寵物飼養照護所需費用，也同步檢討修正絕育處理費及寵物屍體焚化費的收費標準，落實使用者付費原則。

動保處表示，調整後飼主辦理「不擬繼續飼養動物」的服務費，一般照顧收容費由4800元提高為8500元，特殊照顧收容費則由1萬元提高為1萬4000元；如寵物經拾獲後送交動保處收容，將協助完成絕育，飼主在領回寵物時，需繳交公犬(貓)絕育處理費600元調升為950元，母犬(貓)則為1200元提高為1600元。

動保處表示，北市動物之家於2020年至2022年間平均每年受理飼主辦理不擬繼續飼養的動物共48隻，申請理由包含具攻擊性，或飼主年長身體不適而無法繼續飼養等，盼藉此次法規修訂，務實反映動物之家飼養照護動物的成本，並請飼養者了解飼主的責任。