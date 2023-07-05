時序已進入7月，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座7月的幸運日，其中牡羊座、雙子座、摩羯座、水瓶座、雙魚座的幸運日最多，高達5天，事業、愛情、財運能獲得良好表現，其次是金牛座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座，幸運日有4天，射手座則有3天的好運日。

▍牡羊座

幸運日：1、3、6、10、24日

1日：應變能力強，工作能順利解決。

3日：眼光不錯的一天，容易買到物美價廉的商品。

6日：特別有利於動口的行業，工作效率高。

10日：有自己的主見，容易有好運降臨。

24日：為賺錢而忙碌的一天，正、偏財運皆不錯。

▍金牛座

幸運日：2、9、13、27日

2日：異性緣家，及時給予回應可讓感情立即升溫。

9日：諸事順利，愛情降臨，財運亨通，工作順心。

13日：財運不錯，能賺取有小額錢財。

27日：工作積極態度，容易受到老闆肯定。

▍雙子座

幸運日：2、4、9、15、25日

2日：心情愉悅，在眼裡一切都顯得美好。

4日：開發財源的日子，但記得見好就收。

9日：財神爺送錢，有得財的機會或收到禮物。

15日：有意外驚喜，例如，中獎、收紅包等。

25日：社交順利，有望帶來財富機遇。

▍巨蟹座

幸運日：2、4、5、27日

2日：很有衝勁，無須顧慮，放手去做，就能實現目標。

4日：事業運旺，有利於業務工作者，同時能獲得貴人幫助。

5日：事業運佳，勇氣十足，有利於工作事項的推動。

27日：桃花運旺，有中意的對象可果斷出擊，成功機率高。

▍獅子座

幸運日：1、8、9、11日

1日：幹勁十足，貴人助力強，適合實行新計畫。

8日：不妨偶爾對伴侶撒嬌，能讓他們更有吸引力，愛情運上升。

9日：財運上揚，出門在外容易獲得意外之財。

11日：付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

▍處女座

幸運日：17、20、22、23日

17日：前段時間在工作中的辛苦耕耘，總算看到希望。

20日：桃花運旺的日子，容易引來異性目光。

22日：錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫。

23日：獲財神爺眷顧，努力就能得到收穫。

▍天秤座

幸運日：6、16、18、28日

6日：在競爭努力中可獲得應有的報酬，特別有利於業務工作者。

16日：財運旺，收穫多寡則與先前努力有關。

18日：發揮聰明才智的時候，分析時特別容易找到靈感與掌握重點。

28日：不經意的邂逅就能擦出火花，適合精心打扮。

▍天蠍座

幸運日：8、13、14、30日

8日：桃花旺盛，能與異性有良好互動。

13日：工作能遇到貴人，事情也能順利完成。

14日：異性緣旺，單身者有望遇到心儀對象。

30日：名利雙收的好日子，貴人多，容易得到長輩、上司協助。

▍射手座

幸運日：5、16、21日

5日：容易感受到另一半的關愛，可從伴侶的懷抱中得到舒緩與慰藉。

16日：異性緣佳，容易遇到追求者或得到異性幫助。

21日：財運旺，理財方面需採取保守角度。

▍摩羯座

幸運日：3、18、24、29、30日

3日：金錢方面有錦上添花的機緣，得財不費力。

18日：與異性交往時，風趣幽默會增加對方的好感。

24日：有伴者感情甜蜜幸福，適合結婚事宜，將有不錯的結果。

29日：機會頗多的一天，別擔心做不好，把握機會就會有收穫。

30日：做事不拖泥帶水，工作進度能超前進度完成，也易有錢財進帳。

▍水瓶座

幸運日：1、3、11、15、25日

1日：行動力強，人際關係和諧，努力的同時會有朋友支持。

3日：大膽示愛的好日子，單身者有望遇到理想的另一半。

11日：有得財機會，賺錢輕鬆外有機會獲得禮物或金錢援助。

15日：身心舒暢，有利拓展人脈。

25日：事業運旺，今日頗適合與人競爭，努力表現自己。

▍雙魚座

幸運日：2、4、5、16、19日

2日：容易知足，有望獲得意外之財。

4日：事業運不錯，遇到瓶頸能發揮足智多謀的特性。

5日：能得到外界助力，適合合作或業務類型工作。

16日：頭腦清晰，能夠全面思考問題，在處理邏輯題型上容易有良好表現。

19日：獲得財神爺眷顧，必須靠自己積極開發才能賺取錢財。