澎湖一間海鮮私廚餐廳日前遭投訴坑殺遊客，雖然縣政府曾表示將進行調查，但該餐廳老闆近日又與藝人高捷、直播主丁特等人槓上，讓網友忍不住砲轟澎湖縣政府，「今天新聞又報，貴地方政府該派人去了解吧，好不容易澎湖是旅遊聖地，被一家店家搞到一直上新聞，別無作為吧」。
6月初有網友爆料，一行人12大10小在澎湖一間私廚享用無菜單美食，總共花了4萬1千元，但品質卻讓人不敢恭維，相關內容火速在網路上引起討論，輿論引爆後澎湖縣政府表示將前往該店進行稽查，確認是否有哄抬價格的坑殺行為，並稱若有不合理的情況，一定會從嚴速辦，希望業者一起維護澎湖的觀光發展。
不過該餐廳老闆爭議連連，近日先提告澎湖出身的知名實況主丁特誹謗，隨後又被發現私自使用過去與藝人高捷的合照來打廣告，讓高本人留言要求下架，「老弟，合照是讓你留念，不是讓你拿來廣告，卡尊重咧⋯請移除，若由經紀公司依法處理，到時就不太好看了⋯請自重」。
對於該店持續影響澎湖的形象，許多網友已無法再忍受，直接到澎湖縣整府的臉書粉絲專頁罵「今天新聞又報，貴地方政府該派人去了解吧，好不容易澎湖是旅遊聖地，被一家店家搞到一直上新聞，別無作為吧」、「先處理好有問題店家，都上新聞了，地方政府也要去瞭解一下，要燒多久，食材也被說不新鮮，衛生局去督導一下，別無作為」、「請把坑殺旅客的無良店家趕出澎湖」，甚至還有網友狂酸「這行為不處理一下嗎？」
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