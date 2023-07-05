18世紀，沿海客家先民遷徙南洋，是客家族群航向世界的歷史起點。榮興客家採茶劇團將搬演作品《蘭芳傳》，描述廣東梅縣羅芳伯帶著客家子弟，從唐山到南洋婆羅洲，如何在語言、文化迥異的異鄉開闢天地。

此劇原是榮興客家採茶劇團的經典劇目《羅芳伯傳奇》，2005年於台北首演時即獲好評。時隔18年，劇團重新考研史實，在英雄故事外，有了更多反思、批判、翻轉，添加羅芳伯大量內心情感戲，希望透過主角的抉擇、親情割捨，與現代為生活打拼離家的華僑、遊子、北漂學生及上班族產生情感連結。

藝術總監鄭榮興表示，《蘭芳傳》首次使用閩語及大埔客語，特別設計大埔腔調樂曲，並以印尼傳統樂舞為概念出發，結合客家採茶戲原有腔調，形塑出屬於西婆羅洲開墾的故事氛圍，在達雅克族及喃吧哇族原住民人物塑造，參考史料使用生物骨，猛禽羽，呈現族群階級身分地位，邀請獲世界劇場設計展多個獎項的王奕盛擔任劇場影像設計，為客家傳統戲曲增加新可能。

演出8月5日在衛武營國家藝術文化中心登場，後續將至桃園、苗栗、臺中、屏東縣市巡演。