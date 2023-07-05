竹北市興隆國小直笛團在全國學生音樂比賽履獲特優佳績，應邀到維也納參加國際青少年音樂節，在12個國家26隊中脫穎而出，勇奪第15屆《維也納至高榮譽》Summa合奏組第一名金獎，4日晚並受邀在「維也納音樂廳」演出的殊榮，消息傳回讓縣議員吳旭智等地方教育界入士都感到與有榮焉。

興隆國小直笛團成立以來，曾獲得荷蘭阿姆斯特丹木笛大賽、日本、韓國直笛國際比賽首獎，並受邀至香港迪士尼演出，110、111學年蟬聯2年全國學生音樂比賽直笛組特優，在指導老師郭晉嘉及指揮陳孟亨副教授帶領前往維也納參加國際青少年音樂節，再次為國爭光。

校方表示，興隆直笛團在第1首賽曲結束，即獲大會評審稱讚連連感到驚艷，特別指出團員年紀雖小，但音樂表現卻是最具張力，非常榮幸可以聽到如此完整的木笛團體演出。

興隆直笛團在比賽中特殊暨優異的表現，勇奪第15屆《維也納至高榮譽》Summa合奏組第一名金獎，主辦單位特別邀請興隆直笛團在「維也納音樂廳」演出，這是至高殊榮，並非所有得獎隊伍都有受邀。

校方表示，興隆直笛團年紀皆為四到六年級，能在這麼小的年紀登上音樂家夢想的殿堂「維也納金色大廳」，還能無所畏懼勇奪金獎，更藉此機會讓國際看到台灣不容小覷的雄厚實力。