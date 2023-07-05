國民黨立委參選人羅智強成立反貪腐監察院，他今宣布「第16告」，檢舉前行政院長蘇貞昌宣布危橋補助卻跳票，放任危橋成不定時炸彈，有草菅人命之嫌。對此，民進黨立委蘇巧慧5日強調，蘇貞昌任內專案補助的橋樑檢測和整建都已完成，僅1座嘉義縣臥龍橋因疫情延到今年6月完工，要求羅智強搞清楚事實再發文，不要造謠扭曲。

羅智強在臉書指出，2019年南方澳大橋斷裂，造成6人死亡、12人受傷，同年蘇貞昌宣布全額補助地方危橋改建。但3年多過去，蘇已下台，全國道路橋梁受損構件仍逾2成未修，原因是交通部只要求地方政府檢測，卻不補助維修。

羅舉例，雲林縣有71座橋待修，縣府苦無經費，有立委曾邀交通部長王國材會勘，事後卻不了了之。麥寮鄉的後安大橋維還是靠台塑捐助2億餘元，才有經費拆除改建；他批評，這種「只檢查不治療」的作為，只會讓小病不醫延誤成大病，若等人車掉落河溪才檢討藥給得太慢，恐為時已晚，後悔莫及。

對此，蘇巧慧回應，請羅智強搞清楚事情再發文，不要造謠和扭曲。她說，蘇貞昌任內專案補助3年急需維修的全國101座橋樑，僅1座嘉義縣臥龍橋因疫情延到今年6月完工，其他100座的檢測和整建都已完成。

她指出，蘇貞昌1月卸任後，雲林縣府在今年3月30日交通委員會會勘時提出的64座待修橋樑，其中僅有四湖海新橋有提出補助計畫，交通部很快初審並在6月29日辦會勘，並請地方政府修正計畫。其他未提資料的待修橋樑，地方政府尚未提案向公路總局申請，公路總局未來會依申請資料辦理現勘並給予協助。

黨政幕僚解釋，行政院在南方澳大橋斷橋事件後，隨即投入10億重建，並針對全國2.6萬座橋梁總體檢，蘇隔年提出3年14億的協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫，其中雲林就有11座。該幕僚表示，蔡政府自2016年迄今，共投入近230億，進行300多座省道橋梁耐震補強或改建，目前已完成270多座，2026年底全部完成。