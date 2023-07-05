名嘴周玉蔻、蔡玉真去年9月爆稱前立委蔣孝嚴22年的「晶華酒店外遇案」的女主角為前中國小姐張淑娟，張淑娟同月底赴北檢按鈴控告2人妨害名譽，台北地檢署對此依加重誹謗罪，將周、蔡2人起訴。張淑娟今在國民黨立委王鴻薇陪同下召開記者會，痛斥像周玉蔻這樣的無良媒體人，應該要被逐出媒體圈。

張淑娟說，去年9月26號因為九合一的選舉，她被莫名其妙的攻擊後，過得非常的痛苦，言語無法形容，掃墓的時候都跟爸爸媽媽說，請他們保佑她，還她一個清白。

張淑娟表示，非常感謝北檢願意幫她起訴周玉蔻等不良的媒體人。周玉蔻已經70歲，走過台灣的歷史，卻看著真相作假新聞，「我覺得我去年被他們丟到床上跟不認識的男人滾床單，這太惡劣，根本是性霸凌，感謝檢察官幫我查個水落石出」。

張淑娟表示，當初這件事在媒體上這樣聯播十天，民視覺得心安嗎？收視率那麼重要嗎？現場的來賓包含民進黨立委吳思瑤、名嘴陳東豪等人，都欠她一個道歉？

張淑娟說，這是她10個月來的曙光，這幾個月她彷彿置身地獄，而周玉蔻、蔡玉真等人打假球，她沒辦法跟這兩人直球對決，但她想呼籲寶島聯播網，不要用這樣的媒體人，「兩個女生七嘴八舌、三姑六婆，為什麼要用這樣的媒體人，如果給下一代都是假新聞、每天欺騙，要不要道歉，應該要封麥，尊重台灣人」。

即便蔡玉真已經道歉，張淑娟仍氣憤表示，蔡寫得文情並茂，出庭的時候卻說另一套，而NCC即便開罰300萬，仍讓假新聞走了10天，處罰很輕。

張淑娟也痛批吳思瑤，平常標榜女權 ，還說出如此言論，這種立法委員有沒有良心？胡說八道，應該好好反省 。