國民黨總統參選人侯友宜拋出兩岸和平的話，將兵役縮短回4個月。國民黨立委馬文君今反問「不支持兵役延長，錯了嗎？」志願役招募不順，就提高待遇，同樣一筆預算，用在義務役身上，不如繼續投資志願役，包括薪資全面提升，福利增加，甚至閒置營區營舍這麼多，當兵配房產，都是可以考慮的誘因。

馬文君指出，服一年兵役的義務役能否形成有效戰力，已經有非常多討論，簡單而粗暴的問題是，如果中國解放軍犯台，必然是在掌握海空權之後，由精銳登陸，只當一年兵的孩子們被部署在灘岸守備，說不好聽的，就是被當炮灰。

馬文君說，民進黨政府也知道，但是受制於美方壓力，所以只能一而再，再而三唬弄台灣人民，操作愛國主義，拗不過去就用騙的，例如賴清德副總統公然說謊，胡說什麼義務役不用上戰場。但是自欺欺人，大可不必，何況付出的代價，是年輕人的生命。「義務役延長至一年，不會是中華民國備戰的最佳解！」

馬文君認為，如今台灣生育率低下，少子化嚴重，義務役延長至一年，短期內能快速補充兵員，但長期下來，能徵的兵只會越來越少。量少質精的志願役，才是對策。

馬文君強調，台灣人民必須認清，台灣人的利益，與美國人的利益，並不一致，台海若爆發戰爭，對台灣人民來說，是自己與下一代能否活下去的存亡之秋，而對美國人來說，則是能否擊敗中國的計算。換句話說，對於能夠承受的人員死傷，城市毀壞，財物損失，我們的錐心之痛，卻是美國人的報表數字。

馬文君也說，即便追求和平，也要積極備戰，但在戰略層次，台海應尋求政治解決，而非兵戎相見，在政策層次，義務役延長只是飲鴆止渴，完善募兵制，才是長久之計。