台啤雲豹職業籃球隊4日正式宣告台啤籃球協會和桃園雲豹籃球隊的結盟，5日再公佈聘請「籃球精靈」顏行書成為球隊營運長，負責提升球隊戰力，打造團隊文化。

台啤雲豹表示，現年46歲的顏行書球員時期戰績輝煌，除了多次入選國家隊外，更曾獲得甲組新人王、最佳人氣球星獎、CBA最佳進步獎、最佳五人、防守第一隊、助攻王等個人獎項，卸下球員身分後曾任桃園璞園領航猿首席助理教練、富邦勇士、桃園璞園總教練職務。

對於加入台啤雲豹，顏行書表示，台啤雲豹是一支極具創新思維的隊伍，自己將會帶入更多先進的醫療資源和運動科學，並且優化本土陣容，希望打造出更強大球隊戰力，並帶給球迷更有靈性的球風，更盼望能凝聚球迷支持，共同取得出色成績，「我很高興能加入台啤雲豹這個大家庭，未來將會全力以赴實現球隊的目標和願景，為台啤雲豹隊帶來更多競爭力，並致力於打造一支精湛球藝和高度凝聚力的球隊。」