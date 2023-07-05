黃冠智一場「阿呆拯救王羽凡」的橋段，揹了雷嘉汭跑好幾趟。（台北双喜提供）

愛情靈異片《化劫》全台票房破3000萬，黃冠智跟雷嘉汭邊驅魔邊戀愛，為了彼此不顧一切的犧牲，虐心愛戀讓觀眾大為感動，五月天的師妹琳誼，也特別為了男女主角量身訂做主題曲〈那年盛夏〉，心疼他們幾度要對彼此坦誠愛意，卻遭受神鬼鬼干擾，讓2人受傷，依然不願接受命運安排，守護對方。

黃冠智所飾演的阿呆，是從小在萬應宮長大的高中生，出生就帶天命，為了平安長大，認臨水夫人當乾媽，左手擁有「神力」但卻不會控制，也對於自己擁有不凡的命運感到抗拒；雷嘉汭飾演的王羽凡跟阿呆是青梅竹馬，對彼此都有好感，卻因為王羽凡帶有靈異體質，2人命中水火相剋一直被告誡保持距離。

黃冠智在拍攝「阿呆救王羽凡」的一場戲時，劇情講述王羽凡跟同學們辦化劫法會失敗，被惡靈攻擊，阿呆趕到現場揹起王羽凡回萬應宮浸泡符水保命。黃冠智表示那場戲揹了雷嘉汭來回跑了好幾趟，本來很累，收工後沉澱一下子，莫名其妙哭出來，入戲太深的他體會到阿呆的無力感，覺得自己好像是一個無能沒用的人，在關鍵時刻總是遲了一步無法保護最愛的人。

《化劫》由華語靈異天后笭菁經典小說「禁忌系列－化劫」所改編，相較原著，導演施文翰在電影裡加了很多感情戲份，因為看完整部小說的他認為阿呆與王羽凡願意無條件為彼此犧牲，有一個重要的因素是來自「愛」，兩個主角是高中生，青少年的感情是最純粹、最美麗，因此會不計較回報，甚至不在意後果，賭上一切義無反顧地付出。即使是靈異恐怖片，導演還是希望觀眾看完電影能獲得感動以及正能量。