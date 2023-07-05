這交通號誌在閃一定要停等 屏警開出逾400張罰單

依據內政部警政署統計，發生在交岔路口交通事故約占總件數六成，且「未依規定讓車」為肇事因素之一，駕駛人行經路口未留意行車路權而導致交通事故發生，屏警加強宣導及取締。

屏東警分局自今年5月起配合警政署路口安全等大執法專案勤務，迄今共計取締「無號誌路口未停等」412件、「車輛不停讓行人」253件；另統計今年1至6月轄內交通事故迄今已發生6251件，與去年同期比較增加498件，其中於112年3月在林森路與仁德路口發生一件死亡交通事故，主肇因亦為「閃紅燈未停等」。

為喚起駕駛人交通安全觀念，針對轄內易肇事路口，加強相關違規項目取締。屏東警分局長蔡培元表示，透過常態性執法，以建立汽機車駕駛人「路口停讓」的觀念。

警方亦積極辦理交通安全講座，加強宣導行人路權重要，透過深入校園，培養學童遵守交通規則的習慣，盼能提升用路人交通安全意識，減少車禍憾事發生。