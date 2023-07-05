仁化派出所警方將2個月大奶貓從汽車引擎室救出。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大里區林姓男子日前駕車，一路上隱約聽到「喵~喵」喵叫聲，他下車查看並報警求援。警方獲報趕到，雖聽到引擎室傳出貓叫聲，但卻找不到貓蹤，於是透過手機照相，發現藏匿黑貓位置後，兩名員警「出手」相救，卻分別遭燙到及電到，在耗時30分鐘後，終於順利救出小奶貓。

霧峰警分局仁化派出所警方日前清晨5時許接獲林姓民眾報案表示，他開車過程中一直隱約聽到車內有小貓叫聲，後來停車檢查，發現原來有貓躲在引擎室裡，但無法自己將貓咪抓出來，於是報警請求協助。

警方到場後即聽到引擎室裡傳出陣陣小貓喵喵叫聲，但無法確認所在位置，研判小貓可能受到引擎運轉聲，嚇得躲進深處，而這隻小貓怎麼誘騙都不肯動，員警拿出手機伸入引擎室裡拍攝，確認小貓藏匿位置。

兩名員警伸手到引擎室要抓出小貓，分別燙到及電到，費了好大一番功夫，終於順利救出小奶貓抓；經檢視小奶貓約僅2個月大，應該還是黏著母貓幼齡，於是詢問林男車子原停在大里振坤宮旁廣場，員警便開著巡邏車護送小奶貓返回到廣場放生，小奶貓回到熟悉環境，一溜煙就消失了。

霧峰警分局長陳祥麟呼籲民眾，浪貓為尋求溫暖常喜歡躲進車子的引擎室，但牠們並不清楚這個溫暖的空間何時會再啟動，可能因此造成浪貓的傷害，提醒民眾開車前先輕拍車身或輕鳴喇叭，提醒浪貓下車或開啟引擎蓋檢視後再開車。