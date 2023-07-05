路透社報導，來自俄羅斯邊界小鎮佩沃邁斯基（Pervomaiskyi）的電視畫面顯示，1棟9層住宅大樓的窗戶碎裂，冒出黑煙。附近被撞毀的汽車著火，1名男子坐在救護車上，滿臉是血。

哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）表示，基輔時間下午1時35分，1枚伊斯坎德（Iskander）飛彈擊中佩沃邁斯基的住宅區，住有約2000人的公寓建築受損。

檢方表示，受傷的38人中，最小的是1個3個月大的孩子，目前不清楚孩子的傷勢狀況。

路透社電視畫面顯示，大約100人聚集在佩沃邁斯基1場葬禮上，其中一些人穿著軍服，一些人是平民裝束。

前亞速軍團（Azov Regiment）指揮官若林（Maksym Zhorin）表示，此鎮遭到攻擊時，人們聚集在一起參加1名在烏東巴赫姆特（Bakhmut）戰死士兵的葬禮。

俄羅斯尚未對此攻擊發表評論。莫斯科否認故意攻擊平民，但2022年2月24日俄國入侵烏克蘭以來，其飛彈和無人機多次攻擊烏克蘭各地城市。