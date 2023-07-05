一名網友表示，看到某位YouTuber透露，健身教練月薪至少6至8萬，甚至可達10萬，堪比年薪百萬的工程師，門檻也比較低，他好奇問「大家都喊低薪，怎麼都不去當健身教練？」許多網友都認為健身教練不是人人可以當，「很累！除了授課還要自主訓練」，也有健身教練表示，「問題是上限也是10萬，沒年終，時間要配合學生，進修還要一直花錢。」

一名網友在批踢踢發文表示，看到有YouTuber透露，健身教練月薪基本在6至8萬，他身邊也有健身教練朋友，「聽說月薪也是10萬以上」；原PO以一個月8萬計算，一年收入可達96萬，直呼「堪比年薪百萬的工程師，但門檻卻比工程師低，大家都喊低薪，怎麼都不去當健身教練？」

這篇發文引起許多網友討論，「一堂課1600元，賺翻」、「男的臉別太醜、會講話，月收就5萬起跳；女的普妹、身材好6萬起跳」、「專業呢？雖然一堆教練根本像直銷，真的對訓練有理解的值這個價格」。

也有網友認為健身教練不是人人可當，「練起來很難耶」、「很累就是了，連鎖的都會到晚上快12點，除了授課還要自主訓練，幾乎整天都在健身房。」另外也有健身教練留言，「問題是上限也是10萬，也沒年終，時間要配合學生，進修要一直花錢，女教練跟小鮮肉會一直進入市場跟你拚。」