新竹市政府7月1日起配合衛福部推動「住宿式服務機構使用者補助方案」，由往年最多1年6萬元補助，提高至最多1年12萬元補助。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為讓每位有需求的長輩及失能者皆能在多元的長照服務中得到最適切的照顧與服務，新竹市政府7月1日起配合衛福部推動「住宿式服務機構使用者補助方案」，由往年最多1年6萬元補助，提高至最多1年12萬元補助，盼能透過補助減輕家屬經濟及照顧負擔。

市府指出，新竹市今年的住宿式長照補助將大幅提升，從原本的6萬元，直接增加1倍，提高至12萬元，適用機構包括老人福利機構（除安養床）、一般護理之家、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、精神護理之家、榮譽國民之家（限自費失能或失智養護床）、兒少安置機構。

適用族群則為地方政府照管中心長照需要評估等級第4級以上、身心障礙證明中度以上，當年度累計住滿180天者。

另，衛生局也指出，「照顧管理專員」（以下簡稱照專）是長照服務在社區中不可或缺的角色，從民眾申請長照服務開始，他們就像船艦的領航員一樣，在眾多的長照服務中依據長輩的需求選擇適宜的照顧服務，提供給需求者及家屬使用，讓使用者可在茫然無助之下找到指引及方向，藉以提升生活品質維持長輩尊嚴與自主。

衛生局表示，竹市目前有21位照專，需評估照顧5000多個家庭的需求，透過照專至民眾家中評估訪視，依據每位失能家庭不同的長照等級額度給予服務內容包括照顧及專業服務、交通接送服務、喘息服務、輔具及居家無障礙環境改善等，引導長者及家屬選擇適合的服務，同時保障長期失能者或身心功能障礙者能獲得適切的服務，增進獨立生活能力。

凡實際居住竹市且年滿65歲以上失能長者、50歲以上失智症及失能之身心障礙者，若有長照服務需求，可向新竹市長期照顧管理中心或上網至竹市長期照顧管理中心網站提出申請，或電洽長照專線1966查詢。