北部一名大學生郭姓男子，於去年10月偷潛入學校女廁並使用手機偷窺女性如廁，他辯稱因為一時緊急故進入女廁解決需求，怕遭人發現才使用手機探視左右隔間。一審郭男依窺視非公開活動罪，遭判拘役40日，上訴二審後，法官考量其坦承犯行及賠償偷窺女子20萬元，改判拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。不可上訴。

根據判決書，19歲的郭男於去年10月某日下午偷潛入學校一樓女廁間，期間若有女性如廁，他即把手機自隔間墻板上緣伸出，透過手機鏡頭的攝錄功能，窺視隔間女性如廁。隔間女性現場發現郭男怪異情狀後，隨即通報校方並協助報警，郭男則因觸犯妨害秘密罪遭起訴。

郭男始終否認犯行，辯稱當時急著上大號且男廁客滿，一時緊急才進入女廁解決需求；至於拿出手機的部分，郭男表示因為擔心遭人發現其使用女廁，才以手機探視左右隔間，以確認女廁內目前無人，堅稱非無故窺視。

一審桃園地院簡易庭審理時，法官表示，一般人使用公廁會產生如腳步、開門、排泄甚至洗手等聲音，郭男大可先靜待片刻，即能輕易確認女廁內有無別人在場，認為郭男以手機探視左右隔間，此舉無非「瓜田李下」，反而更易讓他人懷疑其為「變態」，判定郭男的說詞只是事後卸責，不足以採信，依窺視非公開活動罪判處拘役40日，得易科罰金。

案經上訴，桃園地院二審時，法官斟酌郭男坦承犯行，並賠償被害者20萬元，認為郭男對其犯行有所悔意，因此撤銷原判決，改判依窺視非公開活動罪判處拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，不可上訴。