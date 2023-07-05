台東市東海里前里長陳嬰（右）與妻子。（本報資料照片）

台東市前東海里長陳嬰在地方服務超過40年，深獲里民肯定，地方贈與「東方不敗，實至名歸」匾額，政壇無人能及。內政部今天在台北市中油大樓舉辦112年資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會，陳嬰獲得「二等內政專業獎章」，由內政部長林右昌親自頒獎表揚。另有2位里長獲得「特優村里長」、5位民政人員獲得「績優民政人員」獎項，表現亮眼。

陳嬰39歲時就投入里長選舉，即高票當選，之後一路蟬聯10屆里長，並在第6屆當選時，地方贈與他「東方不敗，實至名歸」匾額，是他縱橫政壇的最佳寫照。他40年來對於弱勢里民照顧及社區環境維護不遺餘力，以社區大小事為己任的態度，長久以來獲得里民好評，且連任10屆的里長，此次獲獎，地方與有榮焉。

饒慶鈴說明，台東市東海里前里長陳嬰獲頒「二等內政專業獎章」是非常難得的獎項，因需擔任民選地方公職人員40年以上，且對民政業務具有重大貢獻，還要由地方政府初審提報，經內政部審查核定才能獲得，資格條件相當嚴格。

饒慶鈴表示，村里長及民政人員是第一線服務民眾的主力，從關懷弱勢民眾、環境清潔、衛生防疫、防災通報等，處理的事務包羅萬象，也要扮演政府與民間傳達溝通政策的重要橋梁，對於政策落實功不可沒，尤其需要抱持熱忱與奉獻，才能在民政領域長久服務，因此能親自獲中央授獎是實至名歸。而縣府也在第一時間獲知名單後就親至村里長服務處及民政同仁服務單位張貼紅榜，誠摯表示恭賀之意。

另外，也要特別恭賀台東市中正里長吳佳真、成功鎮忠孝里長陳文俊獲得「特優村里長」獎項殊榮。吳佳真堅守「里民的小事，就是我的大事」之信念，總是竭盡心力協助里民解決各項難題；陳文俊以原住民熱情豪邁好客的特質，誠懇熱切服務里民，兩位里長都極獲地方肯定。

而台東縣議會組員陳麗虹、成功鎮公所課長蔡協進、台東市公所課員陳俐廷、卑南鄉公所課員王煥真及達仁鄉公所課員王福辰均獲得「績優民政人員」獎項，均是民政服務年資5年以上，且對於民政工作有積極優良表現，縣長饒慶鈴感謝這些基層同仁的努力，也期許全縣民政同仁持續堅守崗位，為縣民提供更多更優質服務。