政治評論員吳崑玉昨（4）日在節目中提到，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰當駐美代表時，經常與中國駐美大使崔天凱聯繫，並強調「他不是在中國沒有線路的人」。對此，金溥聰表示，他從政以來首次被抹紅，呼籲吳崑玉在24小時內道歉，否則將正式提告。稍早吳崑玉也已對此道歉。

吳崑玉昨在節目上表示，金溥聰曾經擔任過國安會秘書長，處理過兩岸，因此金在對岸不是沒有線，且在美國時跟崔天凱常有聯繫，強調金溥聰「不是在中國沒有線路的人」。吳崑玉還提到，金小刀可能去要求侯友宜先把國台辦這幾個題目給答了，「這樣的話後面的話才好講，至少老共不要捅你後門」。

針對吳崑玉的言論，金溥聰今天召開記者會時嚴正強調，吳的說法無中生有、惡意抹紅，並要求他在24小時內要道歉，否則將正式提告。吳崑玉則已在臉書發文表示，對於稱金溥聰在駐美期間與大陸大使崔天凱會面一事，確屬情治圈江湖傳聞，本人未善盡查證之責，亦無確切證據，特此向金道歉。