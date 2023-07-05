民眾黨中央委員會今開會，通過第二波區域立委提名名單，徵召立委邱臣遠出戰新北市第八選區（中和區），挑戰民進黨參選人吳崢、國民黨前立委張慶忠之子張智倫。

立委賴香伶出戰桃園市第五選區（平鎮、龍潭），對決現任國民黨籍立委呂玉玲及桃市議員劉仁照。